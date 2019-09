Balança comercial: superávit chega a US$968 milhões na terceira semana do mês

A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais divulgou, nesta segunda-feira (23), dados sobre a balança comercial brasileira. Na terceira semana de setembro, o superávit alcançou US$968 milhões. As exportações no período de cinco dias úteis chegaram a US$4,422 bilhões, enquanto as importações foram de US$3,454 bilhões.

A média das exportações da terceira semana de setembro ficou 8,6% abaixo da média. Segundo a pasta, a redução ocorreu devido à queda nas exportações de produtos manufaturados, como plataforma de exploração de petróleo, óleos combustíveis e gasolina. A venda desses produtos diminuiu 31,3%, saindo de US$413,9 milhões para US$284,4 milhões no período.

