Balança e cai

Mais um ingrediente para a discussão sobre a reforma: desde 2015, houve perda de 1 milhão de contribuintes da Previdência Social, provocada por desemprego e aumento do número de trabalhadores por conta própria.

Condições do tempo

A sessão plenária da próxima terça-feira, na Assembleia Legislativa, já tem nome: reflexos da tormenta. Após a recente convocação extraordinária e tumultuada, o novo presidente Marlon Santos tem a disposição de ser o pacificador.

Atrás de votos

Segunda feira vai soar o gongo, anunciado o começo do ano no Senado e na Câmara dos Deputados. A atividade terá intensidade até junho. Depois, as campanhas eleitorais vão reter mais os parlamentares em seus estados.

Sem critério

Em outubro do ano passado, foi criado o fundo público de 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar campanhas. Só ficou faltando a definição da forma de distribuição. Vai dar muita briga interna, mas se um cacique quiser destinar todo o dinheiro recebido por seu partido a um único candidato, nada impedirá.

Ainda o calote

Faltando pouco tempo para o começo da campanha eleitoral, prestadores de serviços esperam o pagamento do que partidos e candidatos devem desde 2014.

A recomendação dos mais experientes volta a ser: cobrança antecipada ou nada feito.

Obstáculo

O porto de Rio Grande bateu recorde de movimentação no ano passado. Porém, há três anos a direção busca licença do Ibama e não consegue para dragagem de 18 milhões de metros cúbicos do canal. Até a verba do governo federal está liberada para a obra. Dependendo das condições da maré, o acesso dos navios ficará bloqueado por dias, como já ocorreu, trazendo prejuízos.

Há 15 anos

A 3 de fevereiro de 2003, setores considerados radicais do PT, durante reunião, chamaram os ministros Antônio Palocci e José Dirceu de “neoliberais”. Em função disso, foram advertidos pelo presidente nacional, José Genoino. Dirceu sugeriu que o grupo deixasse o partido, filiando-se a siglas de posições mais extremas como PSTU e PCO.

Coisa de país rico

Ficam à disposição dos ministérios, em Brasília, 850 carros oficiais ao custo de 54 milhões de reais por ano.

Está sobre a mesa do presidente Michel Temer portaria para cortar 80% da despesa. Só falta engrenar, ou melhor, assinar.

Tudo na tela

O filme The Post – A Guerra Secreta faz sucesso porque trata da atuação de vários presidentes que mentiram ao povo.

Mudou

Ao se deteriorarem as diferenças partidárias tradicionais, por meio de alianças estapafúrdias, não é de estranhar que, na escolha para cargos majoritários, pese o nome do candidato e quase nada mais.

Voz do comando

Benito Mussolini no Teatro Scala de Milão em 1935: “Tudo no Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado.”

Não faltaram seguidores, ainda que com algumas variações. A versão hoje é esta: tudo se espera do Estado, tudo se põe sob a tutela do Estado, nada escapa do Estado.

Deu origem à estatolatria.

Quem poderia imaginar?

A divulgação do Censo Escolar Nacional de 2017 mostra a que altura naufragamos. No ensino médio, a diminuição de matrículas chegou a 389 mil alunos. Especialistas dizem que as escolas rapidamente deixam de despertar interesse. O que será que a nova geração está procurando?

Desse jeito, chegaremos tristemente à condição plena de despreparados.

Anda assim

Olhando a situação financeira da maioria dos países, conclui-se que dívida pública virou patrimônio da humanidade.

