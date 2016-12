Balanço 2016: SINAPRO-RS capta 15 novas agências e amplia a aproximação com os associados

Em um 2016 marcado por grave crise econômica, enquanto muitos vêem os cortes como única saída, os números relacionados à propaganda mostram como ela pode ser uma oportunidade. De acordo com estudo desenvolvido pela Deloitte, cada R$ 1 gasto em publicidade gera, em média, R$ 10,69 para o conjunto da economia.

Para se ter uma ideia, cada aumento de 1% no investimento publicitário resulta em uma variação de 0,07% no Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Apesar de todas as dificuldades econômicas deste ano, o SINAPRO-RS (Sindicato das Agências de Propaganda no Estado do RS) esteve focado em dar suporte às agências associadas, também responsáveis por toda essa movimentação financeira.

Mais do que a conquista de 15 novos sócios – seis no interior e nove em Porto Alegre – ou o alcance de resultados financeiros, o presidente do Sinapro-RS, Fernando Silveira, define como central a participação mais próxima dos associados. “Fizemos vários eventos e conseguimos perceber não só a presença das grandes agências, mas também das pequenas. Esse foi o nosso maior ganho”, avalia. O Encontros Sinapro-RS é uma amostra disso. Realizado em novembro, ele foi uma oportunidade para que os associados pudessem conhecer em detalhes as vantagens oferecidas em ser um filiado e como elas descomplicam a rotina com as soluções que apresentamos. Em 2017, novas edições estão por vir.

Além dos mais de 20 itens de serviços já oferecidos, este ano a instituição trouxe uma novidade importante: o seguro de responsabilidade civil. O objetivo é permitir que as agências contem com um auxílio em situações de erro humano ou acidentes de outra natureza (como a impressão de material com grafia equivocada, erro de diagramação ou ainda o extravio de uma peça gráfica) e possam minimizar os gastos envolvidos. Silveira acredita tanto neste modelo que, para ele, o benefício logo vai deixar de ser uma exclusividade do Sinapro do Rio Grande do Sul. “Nas próximas reuniões com os Sinapros de outros estados, pretendo mostrar o quanto este benefício é vital para as agências e reforçar, em números, porque é interessante buscar mais adesões”, completa.

Na lista de benefícios oferecidos aos associados também estão as parcerias com universidades para realização de cursos (com valores até 15% menores), pesquisas de mídia (que saem pela metade do preço), além de promoções em licenças da Adobe (até 30% mais baratas) e pacotes da Getty Images (com valor 20% mais baixo).

Mas quando se trata de um sindicato, as questões políticas também não podem ficar de lado. O dissídio, por exemplo, teve um debate muito amplo, com participação decisiva do Sinapro-RS nas negociações. “A gente entende que o mercado só é forte se conseguirmos compreender que ele é feito por agências e por publicitários. Ou seja, ambos precisam participar e discutir”, ressalta Silveira.

A partir de uma iniciativa política da instituição, as agências de publicidade do Rio Grande do Sul também conquistaram uma importante vitória no mês de junho. Em resposta a uma ação coletiva movida pelo Sinapro-RS em 2014, o Superior Tribunal Federal (STF) decidiu que as empresas estão liberadas do recolhimento da contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre a nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperativas de trabalho. Além disso, ficou determinado ainda o resgate do montante recolhido desde 2009. Mais uma vez, aqui foi decisiva a aproximação com os associados. A fim de orientar sobre os procedimentos legais necessários para que os valores fossem restituídos, o Sinapro-RS chamou a todos para um evento explicativo, o 3º Meeting Tributário. A iniciativa contou com a presença da assessoria jurídica da equipe da Rafael Pandolfo Advogados Associados.

Outro destaque foi a nova Tabela de Valores Referenciais de Serviços Internos lançada na Semana ARP de Comunicação, criada pela instituição para servir de parâmetro aos valores praticados pelo setor, órgãos públicos e agências. O documento, atualizado anualmente, ganhou 50 novos itens nesta edição, a maior parte deles dedicados à área de Planejamento, principal novidade da cartilha. Foi uma construção coletiva, com a presença de grupos de planejamento e atendimento, do Clube de Criação e dos apoiadores Grupo Sinos, Dinamize, Rádio União FM e Impresul.

Em busca de um mercado cada vez mais qualificado, com profissionais preparados para assumir a liderança de agências inovadoras, o Sinapro está desenvolvendo, em parceria com a ESPM-Sul, o programa Super Estágio. Os cinco primeiros selecionados tiveram a oportunidade de escolher entre as melhores agências do Rio Grande do Sul para vivenciar a rotina de um profissional da área. “O Sindicato foi credenciado pelo MEC a fazer o agenciamento de estagiários. É algo que a gente pretende ampliar para outras universidades, oferecendo a oportunidade de fazer parcerias. A gente acredita nesse modelo de academia com a prática”, destaca o presidente.

O road show A Propaganda em Análise, uma parceria com a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), realizado em março, no auditório Caixeiros Green, trouxe a Porto Alegre os resultados de dois importantes projetos realizados pela Fenapro e os Sinapros: a “Pesquisa Nacional de Perfil das Agências de Propaganda” e o “Design Thinking Propaganda”. Neste ano, a principal conclusão foi de que o cenário de retração e de transformações provocadas pelas tecnologias digitais está dinamizando o modelo de atuação das agências, com novos serviços, além do reposicionamento de estratégia e do formato de remuneração. Isso tudo com objetivo de reconquistar sua percepção de relevância junto aos clientes e crescer em novas frentes de negócios.

Para 2017, novos desafios já surgem no horizonte. O objetivo é realizar um número maior de encontros e trazer o associado, cada vez mais, para dentro do Sindicato, conforme adianta Silveira. “Teremos maior foco em eventos voltados para a gestão, o que vai muito além do financeiro ou do administrativo, como é comum imaginarmos. O atendimento faz gestão, o criativo faz gestão. Enfim, nós queremos deixar o espaço aberto, o associado pode convocar reunião com o presidente, com a diretoria. Queremos sempre ajudar”, ressalta.

Fernando Silveira avalia ainda que, mesmo timidamente, o próximo ano deve oferecer condições mais positivas ao Brasil. “Que a economia parou de cair acho que já se percebe, precisamos agora fazer força para tentar levantar o vôo e sair de tão próximo do solo. Obviamente não teremos milagre, mas talvez seja o momento de planejarmos os próximos passos para o futuro”, finaliza.

