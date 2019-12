Rio Grande do Sul Balanço de ações da Segurança Pública destaca redução da criminalidade no RS

O ano de 2019 marcou uma série de inovações nas políticas da SSP (Secretaria da Segurança Pública). Mudanças que permitiram à pasta avançar em sua missão de proporcionar um Rio Grande do Sul mais seguro, reduzindo os índices de criminalidade aos menores níveis da última década. Essa é uma das conclusões do relatório Ações 2019, lançado pela SSP nesta segunda-feira (30).

Em 34 páginas, o documento produzido pela Coordenadoria de Comunicação da SSP, com auxílio das áreas técnicas da secretaria e das instituições vinculadas, traz um balanço dos resultados alcançados em 2019. Além de detalhar as políticas de gestão implantadas pela pasta, o relatório traz números das ações executadas por BM (Brigada Militar), Polícia Civil, CBM (Corpo de Bombeiros Militar), IGP (Instituto-Geral de Perícias) e DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito).

O secretário da Segurança Pública e vice-governador, delegado Ranolfo Vieira Júnior, destacou que os avanços só foram possíveis pelo empenho dos homens e mulheres que atuam em cada uma das vinculadas da SSP. “O planejamento estratégico traçado cumpre o importante papel de organizar e dar norte às ações. Mas tudo só se concretiza pela abnegação, pela técnica e pelo profissionalismo desses servidores, que dedicam suas vidas à missão de promover um Estado mais seguro e proteger os gaúchos, o que fazem com excelência”, afirmou Ranolfo.

O ponto de partida foi o lançamento do Programa Transversal e Estruturante RS Seguro, que orientou as políticas da área aplicando as premissas de Integração, Inteligência e Investimento Qualificado. O balanço detalha ainda como o RS Seguro possibilitou a implantação do Gabinete de Gestão Integrada da Região Metropolitana de Porto Alegre e da Gestão de Estatística em Segurança, com participação do governador Eduardo Leite nas reuniões de avaliação dos indicadores criminais.

A utilização de evidências científicas, bem como o foco territorial nos 18 municípios que concentraram os maiores índices de violência nos últimos 10 anos, foram instrumentos fundamentais para que o Estado registrasse quase 600 homicídios e 5 mil roubos de veículos a menos entre janeiro e novembro, na comparação com igual período do ano passado.

A criação das Áreas Integradas de Segurança Pública, o destravamento do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, a ampliação da Força-Tarefa Desmanche, os indicadores de esforço policial e a implantação de medidas para aprimorar o combate da violência contra à mulher são outros destaques.

O relatório detalha ainda os investimentos de quase R$ 140 milhões, que permitiram a aquisição de mais de 600 viaturas, quase 350 armamentos e 9,6 mil coletes balísticos, além de outros equipamentos, para reforçar a ação das instituições. As estratégias de distribuição, o incremento de efetivos e a divulgação de um cronograma de chamamento de concursados – que permitirá a reposição de forma planejada e responsável, minimizando defasagens –, também estão entre as realizações de 2019.

As principais ações de uso da tecnologia para qualificar os serviços prestados aos cidadãos, com mais de 15 iniciativas, e as campanhas de conscientização e promoção da solidariedade, com mais 10 projetos, completam a lista de entregas do primeiro ano de governo.

