Saúde Balanço parcial do Dia D indica 1,4 mil vacinados contra o sarampo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

Público-alvo desta etapa da campanha foram os jovens de 20 a 29 anos Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA

Neste sábado (30), Dia D da mobilização contra o sarampo no Brasil, 1.482 doses da vacina tríplice viral foram aplicadas pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) em Porto Alegre. Público-alvo desta etapa da campanha, 1.969 jovens de 20 a 29 anos compareceram às 46 unidades de saúde e na unidade móvel para verificar a condição vacinal e necessidade de imunização.

Nas duas semanas da campanha e no Dia D, o número de pessoas entre 20 e 29 anos vacinadas alcança 3.812. Entre 18 e 30 de novembro, em todas as faixas etárias, foram administradas 6.444 doses da vacina.

A enfermeira Renata Capponi, chefe do Núcleo de Imunizações da SMS, disse que o número é parcial, estando sujeito a alterações. Ela enfatiza que a mobilização do Dia D foi maior entre os jovens do que toda a semana anterior, quando 1.192 doses da vacina foram administradas na cidade pela SMS.

“O maior volume de pessoas foi verificado no Centro de Saúde Modelo e na Unidade Móvel instalada no Parque da Redenção, com mais de 17% das doses administradas”, destacou.

