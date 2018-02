Balanço sobre imunização contra a febre amarela indica que 792.357 doses da vacina foram administradas em Porto Alegre desde 2009

Balanço sobre imunização contra a febre amarela pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) em Porto Alegre indica que 792.357 doses da vacina foram administradas na Capital desde 2009.

O levantamento divulgado nesta segunda-feira (19) considera todas as doses aplicadas pela rede pública da SMS de 2009 até fevereiro de 2018. No momento, de acordo com informação do Núcleo de Imunizações da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da SMS, não há desabastecimento da vacina. A vacina está à disposição nas unidades com salas de vacina abertas e com horários que podem ser alterados visando à otimização dos frascos do imunobiológico.

Em Porto Alegre, nunca foram registrados casos autóctones ou importados de febre amarela. O vírus da doença circulou no Rio Grande do Sul em 2009.

Números de Porto Alegre:

Campanha de 2009: 495 mil pessoas vacinadas

2010 a 2016: 223 mil doses aplicadas

2017: 48,5 mil doses

Total 2009 – 2017: 766,5 mil doses administradas

Janeiro de 2018: 20.988 doses

Fevereiro (dado parcial, até 16 de fevereiro): 4.869 vacinas administradas

Total de 2009 até 16 de fevereiro de 2018: 792.357 doses aplicadas na rede pública da Capital.

