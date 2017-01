Balão cai na pista do aeroporto de Cumbica quando um avião se aproximava

Nesta semana, funcionários da equipe de segurança do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), gravaram o momento em que um balão de grandes proporções caiu lentamente sobre a pista local, quando um avião procedente da Suíça se aproximava com quase 300 pessoas a bordo para efetuar a aterrissagem.

“Um artefato com essas características pode obstruir alguns dos principais instrumentos da aeronave ou mesmo ser absorvido por uma turbina”, alertou comandante Miguel Dau, diretor de operações de Cumbica. “Nesse caso, as consequências podem ser catastróficas, com risco de acidente aéreo.”