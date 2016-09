Em uma parada para um cafezinho, o segurança Luiz Fernando de Freitas Vieira, 25 anos, esqueceu em cima do balcão de uma bomboniere de Curitiba, no Paraná, um boleto bancário e 160 reais para pagar a conta. O que parecia ser prejuízo certo virou uma gratidão difícil de descrever, segundo ele. Uma funcionária pagou a conta e publicou nas redes sociais o aviso: “Peguei a conta e paguei na lotérica aqui, da frente do terminal, pois acho que a pessoa não vai ter se dado conta que esqueceu aqui, dentro da loja, e o vencimento é para amanhã. O comprovante do pagamento está aqui, se alguém souber de quem é, agradeço se pedir para vir buscar”.

Documento estava junto com o dinheiro para pagamento.

Vieira não sabia onde havia esquecido o boleto, que é do curso a distância que faz para concluir o Ensino Médio, e também não tinha visto o recado na internet. “Fiquei pensando: tomara que alguém tenha achado e entre em contato comigo, porque no boleto tinha o meu nome, endereço, tudo. Eu falei: tomara que alguém de bom coração tenha encontrado, mas eu já estava dando como perdido porque o dinheiro estava junto”, contou o segurança.

Bondade.

A pessoa de bom coração é Raphaella Kaoana, 25, que trabalha como balconista da bomboniere, que fica dentro do Terminal de ônibus da Cidade Industrial de Curitiba. “Eu e minha colega ficamos assustadas porque era 160 reais, muito dinheiro. Na hora eu falei que ia pagar o boleto, porque tem uma lotérica na frente do terminal, e só pensei coitada da pessoa… Foi instantâneo”, contou Raphaella. Ela disse que nunca passou por uma situação similar, mas conseguiu imaginar o desespero que poderia ocorrer. Raphaella contou que está muito feliz por ter ajudado alguém em algo tão corriqueiro e lembrou que todos ficaram emocionados na loja. “Eu fico feliz por ter feito o bem para alguém. Não aconteceu nada de ruim, foi só uma atitude boa mesmo.”

Gratidão.

Depois de dois dias, Vieira ainda tem dificuldade para descrever o alívio que sentiu ao saber que o problema tinha se resolvido da melhor maneira. “Eu não sabia como agradecê-la. Foi um gesto que eu não estava esperando, de maneira nenhuma. Na hora, eu disse que não tinha nem palavras para agradecer. Disse que muito obrigado era pouco”, lembrou.

