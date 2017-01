Uma baleia encalhou em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (18). O animal, que pesa aproximadamente 40 toneladas, é da espécie Bryde.

Segundo o Comando Ambiental da Brigada Militar, a baleia foi encontrada morta na praia de Santa Terezinha, na altura da guarita 127. As causas da morte do mamífero serão apuradas.

