Bancada do rolo

Dez dos 20 deputados titulares do Conselho de Ética da Câmara respondem a processos na Justiça. São investigados por crimes que vão de improbidade administrava a danos ambientais e recebimento de propina no âmbito da Operação Lava-Jato. O colegiado, ao qual “cabe zelar pela observância dos preceitos éticos”, reúne-se hoje para instaurar processos de investigação que podem levar à cassação dos deputados Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), Paulo Maluf (PP-SP), Celso Jacob (PMDB-RJ) e João Rodrigues (PSD-SC) – os últimos três, detentos no presídio da Papuda.

Coitado do velho…

Indignado com a situação de Maluf, seu cliente preso, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o “Kakay”, manda mensagens diárias de WhatsApp para contatos, com argumentos jurídicos da defesa.

General na pista

Presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PI) convidou o general Augusto Heleno para ser o candidato a presidente do Brasil pelo partido. Heleno analisa.

A vez de Wagner

O cerco da PF (Polícia Federal) a Jaques Wagner começa a minar o “Plano A” de Lula da Silva para lançar o ex-governador baiano ao Palácio do Planalto. Clima de barata-voa no PT.

Cassino$

Há um lobby forte nos bastidores do Congresso Nacional, por parte dos donos de conglomerados norte-americanos e europeus, para que o Legislativo aprove apenas a legalização dos cassinos e exclua das pautas o bingo e o jogo-do-bicho. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é simpático à ideia, capitaneada em especial por deputados do seu partido.

Surpresa!

A indicação do general de Exército Joaquim Silva e Luna para o comando do Ministério da Defesa pegou militares de surpresa. O oficial é da cota pessoal do ex-ministro Aldo Rebelo, que aparelhou a pasta com dirigentes do PCdoB – partido ao qual era filiado.

É guerra

Conforme a Coluna antecipou em dezembro, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, rescindiu os acordos de delação premiada de Wesley Batista, um dos donos do J&F, e de Francisco de Assis e Silva, ex-executivo do grupo. Mais um passo de Raquel para cercar o seu antecessor e desafeto Rodrigo Janot, que bolou o acordo.

Corte rachada

De quem transita na Corte, e bem perto das principais portas: há dois grupos de ministros no STF (Supremo Tribunal Federal) – os que veem uma tentativa de derrubar a Operação Lava-Jato e os que enxergam manobras para liberar os “fichas-sujas”. Um grupo da toga grita, outro silencia.

Batalha partidária

A Comissão de Ética Pública da Presidência acolheu denúncia do petista, ex-sem-terra e ex-reitor da UnB (Universidade de Brasília) José Geraldo, contra o ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM) – que será notificado hoje para se explicar por que pretende derrubar a disciplina “O Golpe de 2016” do curso de um professor de Ciência Política da instituição.

Risco iminente

São tantos os candidatos enrolados com a Justiça e outros barrados, que a Câmara dos Deputados quer confrontar o Supremo e aprovar uma lei que a limita a retroatividade da Lei da Ficha Limpa. Em outubro do ano passado, a Corte decidiu que a inelegibilidade para crimes de abuso de poder econômico ou político vale para condenações anteriores a 2010 – quando a Ficha Limpa passou a valer.

Segurança Jurídica

A proposta, do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), tramita em ritmo de prioridade na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Ele justifica que o objetivo do projeto é “evitar que tal retroação comprometa a segurança jurídica e a soberania popular”.

Garimpo

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) quer aumentar a pena para quem extrai recursos minerais “sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença”. O projeto está previsto para a pauta hoje na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Atualmente, os punidos levam apenas de seis meses a um ano de prisão.

Detalhe

O Amapá, terra de Alcolumbre, é explorado por grandes mineradoras estrangeiras.

Ponto Final

“Será que a nossa capacidade de raciocinar, de somar dois e dois foi enublada por alguma magia?”. – Do senador Roberto Requião (PMDB-PR), ao criticar a intervenção federal no Rio de Janeiro.

Deixe seu comentário: