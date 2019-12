Política Bancada evangélica no Congresso pode travar proposta de plantio de maconha para fins medicinais

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

A Anvisa autorizou a fabricação e a venda de medicamentos à base de Cannabis, mas vetou o plantio da erva Foto: Divulgação Acusadas por ministro de abrigar plantações extensivas, universidades têm acesso escasso à Cannabis. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Deputados da comissão especial que analisa a proposta de ampliar o acesso no Brasil a medicamentos à base de Cannabis querem dar o aval ao plantio da erva, que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vetou na semana passada. A medida, porém, pode ser travada pela bancada evangélica, contrária ao cultivo da maconha por empresas.

A comissão foi criada em junho pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para reunir projetos sobre o uso medicinal da planta. Relator da comissão, o deputado Luciano Ducci (PSB-PR) afirma que pretende colocar a proposta de aval ao plantio em seu parecer.

“Vamos apresentar ao Brasil um marco regulatório da Cannabis”, diz. “Queremos trabalhar em uma regulamentação que permita plantar, produzir medicamentos, fazer pesquisas, além de exportar e importar remédios e matéria-prima”, afirma.

Para ele, a decisão tomada pela maioria dos diretores da Anvisa de vetar o plantio foi equivocada. “É uma grande bobagem inviabilizar o plantio para fins medicinais. Se vai plantar, vai ser monitorado.”

Ducci diz que a proposta ainda será discutida, mas a ideia inicial é elaborar na comissão um modelo que inclua regras de segurança e restrições a quem pode cultivar, como algumas empresas. O objetivo final é diminuir o custo.

A bancada evangélica, uma das maiores do Congresso, com 203 parlamentares, reúne deputados contrários a pautas de liberalização do comércio de maconha, ainda que para fins medicinais.

“Somos contra o cultivo e a comercialização da maconha. Somos a favor do medicamento, e ainda mais a favor agora porque existe a possibilidade de fazer sinteticamente o canabidiol”, diz o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Silas Câmara (Republicanos-AM).

Para ele, a comissão não conseguirá aprovar a proposta caso a inclua em seu relatório. “Não vamos deixar passar na comissão e no Congresso.”

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário