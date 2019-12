Política Bancada evangélica promete apoio para a criação do partido de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Bolsonaro discursa em conferência da bancada evangélica no Congresso Foto: PR/Divulgação Bolsonaro discursa em conferência da bancada evangélica no Congresso, nesta quarta (18) em Brasília. (Foto: Divulgação/Presidênca da República) Foto: PR/Divulgação

A bancada evangélica no Congresso Nacional prometeu apoio para a criação do novo partido do presidente Jair Bolsonaro, Aliança Pelo Brasil. “Lógico que a Aliança poderá contar conosco”, disse o presidente do bloco religioso, deputado Silas Câmara (Republicanos-AM).

Segundo ele, evangélicos estão mobilizados para atuar “na base, nas igrejas” atrás das assinaturas para a criação da legenda.

“Não é que um pastor vai chegar e falar: ‘Irmãos, se inscrevam num partido’, mas vemos claramente que o evangélico apoiará essa causa. Eu, como cidadão, apoio”, declarou o pastor Marcos Galdino, da Assembleia de Deus paulista.

Bolsonaro discursou, na quarta-feira (18), em uma conferência da bancada evangélica em Brasília. Ele obteve da plateia a promessa de empenho para coletar as 491.967 assinaturas necessárias para a fundação do novo partido.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário