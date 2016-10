Bancários devem votar fim da greve com aumento de 8% no salário

Os bancários devem votar nesta quinta-feira (6) a proposta de aumento salarial dos bancos, que pode colocar fim à mais longa greve da categoria desde 2004, quando trabalhadores do setor público e privado passaram a negociar em conjunto. Nesta quinta, a paralisação da categoria chega ao 31º dia.

A Fenaban (braço sindical da Febraban, entidade que representa os bancos) ofereceu, em rodada de negociação realizada na quarta (5), aumento salarial de 8% mais o pagamento de um abono de R$ 3.500. O vale-alimentação será reajustado em 15%, enquanto o vale-refeição e o auxílio-creche terão aumento de 10% neste ano.

Os bancos propuseram, ainda, que o acordo fosse por dois anos. Em 2017, os bancários terão aumento real de 1%. O acordo prevê também o abono de todos os dias parados dos trabalhadores, mas isso está condicionado à volta ao trabalho ainda nesta sexta-feira (7).

A campanha salarial dos bancários se iniciou em agosto. Eles pediam reposição da inflação e mais um aumento real de 5%. Os empregadores ofereciam apenas 6,5% e mais o pagamento de um abono de R$ 3.000.

Apesar da duração da greve, é a primeira campanha em anos que os trabalhadores não conquistam aumento real. Segundo a Fenaban, a maior parte dos trabalhadores já garantiria a reposição da inflação, com o pagamento do abono. Mas esse abono não é incorporado ao salário.

No ano passado, os bancários haviam parado por 26 dias e receberam aumento real de 0,11%, o menor em seis anos.

REPERCUSSÃO

No auge da greve, mais de 13 mil agências foram fechadas, o equivalente a 57% dos pontos de atendimento, segundo acompanhamento da Contraf (confederação que representa os trabalhadores do setor financeiro).

No entanto, a maior parte dos serviços bancários já é realizada pelos canais eletrônicos de atendimento, o que diminui o impacto da greve sobre a população.

Como são os benefícios dos bancários hoje

– Piso salarial para cargos em escritório após 90 dias – R$1.976,10

– Piso salarial para caixa/tesouraria após 90 dias – R$ 2.669,45

– Auxílio-refeição: R$ 29,64 por dia

– Auxílio cesta alimentação e 13ª cesta – R$ 491,52

– Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) – R$ 394,70

– Participação nos Lucros e Resultados – 90% do salário + 2.021,79 (podendo chegar a 2,2 salários) e parcela adicional: 2,2% do lucro líquido dividido linearmente entre os trabalhadores, com teto de R$ 4.043,58

Proposta que pode ser aprovada nesta quinta (6)

– Piso salarial para cargos em escritório após 90 dias – R$2.134,19

– Piso salarial caixa/tesouraria após 90 dias – R$ 2.883,01

– Auxílio-refeição: R$32,60 por dia ou R$ 717,29 (mensal)

– Auxílio cesta alimentação e 13ª cesta – R$ 565,25

– Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) – R$ 434,17

– Participação nos Lucros e Resultados – Regra básica: 90% do salário + 2.183,53 (podendo chegar a 2,2 salários) e parcela adicional: 2,2% do lucro líquido dividido linearmente entre os trabalhadores, com teto de R$ 4.367,07. (Folhapress)

