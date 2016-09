Bancários entram em greve na terça-feira

Bancários de todo o País decidiram entrar em greve na próxima terça-feira (6) por tempo indeterminado, segundo a Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro ). Todos os sindicados aprovaram a paralisação após assembleia realizada na quinta-feira (1º).

A categoria rejeitou a proposta da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) de reajuste de 6,5% sobre os salários, a PLR e os auxílios refeição, alimentação, creche, e abono de R$ 3 mil. Os sindicatos alegam que a oferta ficou abaixo da inflação projetada em 9,57% para agosto deste ano e representa perdas de 2,8% para o bolso de cada bancário.

Os bancários querem reposição da inflação do período mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$3.940,24 em junho), PLR de três salários mais R$ 8.317,90, além de outras reivindicações, como melhores condições de trabalho. (AG)

