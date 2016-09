Bancários entram no 22° dia de paralisação

A greve dos bancários no Estado foi dedicada, nesta quarta-feira (28), à defesa do movimento em agências de Gravataí, Cachoeirinha e Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Na terça-feira (27), foram 305 agências fechadas no Rio Grande do Sul, totalizando 1.041 em todo o Estado, segundo o SindBancários.

Na tarde desta quarta, a negociação continuará a partir das 15h, entre o comando Nacional dos Bancários com a Fenaban ( Federação Nacional dos Bancos).

Personagens

Os personagens Bankemon, bonecos confeccionados pelo Caixa do Elefante Grupo de Teatro e desenhados pelo chargista do SindBancários, Augusto Bier, participaram das atividades neste 22º dia de paralisação da categoria.

Os bonecos representam os banqueiros. “Fomos muito bem acolhidos pela população e pelos clientes dos bancos. O diálogo durante a greve é importante para mostrar aos trabalhadores de outras categorias que é preciso união e luta por melhores condições de trabalho e renda”, explicou a diretora de Comunicação do SindBancários, Ana Guimaraens.

Comentários