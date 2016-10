Bancários gaúchos encerram greve de 31 dias e voltam ao trabalho nesta sexta-feira

Depois de 31 dias de greve, os bancários gaúchos decidiram, em assembleia realizada na noite desta quinta-feira (6), colocar fim à greve.

Os trabalhadores aceitaram a nova proposta da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) de reajuste salarial de 8%, abono de 3,5 mil reais para 2016, 10% de aumento no vale refeição e no auxílio-creche-babá e de 15% no vale alimentação.

Na capital gaúcha foram realizadas quatro assembleias dos bancários. As assembleias do Banrisul, Banco do Brasil, Caixa e bancos privados ocorreram entre o Clube do Comércio e a Casa dos Bancários. Com as decisões da maioria nas assembleias, as agências bancárias voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feita (7). A assembleia que terminou por último foi a da Caixa, às 20h35.

A categoria no Distrito Federal, e nos estados do Amazonas, Paraná, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo também decidiram por fim à paralisação.

