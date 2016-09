Bancários rejeitam nova proposta da Fenaban de reajuste salarial de 7%

A Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) propôs um novo reajuste de 7% aos bancários nesta sexta-feira (9), informou a Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro). Segundo o sindicato, as negociações devem continuar. Os bancários querem reposição da inflação do período mais 5% de aumento real.

Foi proposto ainda aumento de 7% no PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados) e nos auxílios refeição, alimentação, creche, além de abono de R$ 3,3 mil. A reunião de negociação aconteceu nesta sexta em São Paulo.

A greve dos bancários entrou em seu quarto dia nesta sexta-feira. A paralisação começou na terça-feira (6) por tempo indeterminado.

Pelo balanço divulgado na quinta-feira (8) pela Contraf, a greve havia fechado 8.454 agências e 38 centros administrativos. De acordo com o Banco Central, o País tem 22.676 agências bancárias (dado de julho).

A Fenaban não divulgou balanço de agências fechadas e afirmou apenas que a população tem à sua disposição uma série de canais alternativos para realizar transações financeiras.

