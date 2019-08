Banco Central anuncia a troca do diretor de Política Econômica

O Banco Central (BC), informou que seu diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, deixará o cargo no fim de setembro. A saída, de acordo com o banco, ocorrerá por razões pessoais. Em nota, o BC informou que seu presidente, Roberto Campos Neto, indicará o ex-secretário de Política Econômica Fábio Kanczuk para o cargo.

Viana comandava a Diretoria de Política Econômica do BC desde julho de 2016. Ele deixará as funções após a apresentação do Relatório Trimestral de Inflação, a ser divulgado no fim de setembro.

Fábio Kanczuk

Indicado para ser o novo diretor, Kanczuk é o atual representante do governo brasileiro no Banco Mundial. Ele foi secretário de Política Econômica do antigo Ministério da Fazenda de setembro de 2016 a outubro de 2018.

Kanczuk precisará ter o nome confirmado pelo Senado. As sabatinas na Comissão de Assuntos Econômicos e as votações pelo plenário da Casa ocorrerão ao longo do segundo semestre.

