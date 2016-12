Banco Central considerou realizar um corte maior na taxa bÃ¡sica de juros da economia brasileira

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central considerou na sua última reunião, realizada na semana passada, promover um corte maior na taxa básica de juros da economia brasileira, mas acabou mantendo o ritmo e baixou Selic em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano.

Parte dos analistas do mercado financeiro, por conta do cenário recessivo na economia brasileira, já acreditava que o BC poderia intensificar o ritmo de corte dos juros na última semana – realizando um corte de 0,50 ponto percentual, para 13,50% ao ano. Acabou prevalecendo uma posição mais conservadora por parte da autoridade monetária.

De acordo com a ata da última reunião do Copom, divulgada na manhã desta terça-feira (06), o presidente e diretores do Banco Central, responsáveis por definir os juros básicos da economia, optaram por “aguardar até a próxima reunião” do comitê, em janeiro do ano que vem, para voltar a discutir a intensificação do processo de corte da taxa Selic.

“Alguns membros do Comitê ponderaram que a evolução favorável da inflação no período recente, os passos positivos no processo de aprovação das primeiras reformas fiscais e a piora nas perspectivas de recuperação da atividade econômica já justificariam uma intensificação do ritmo de flexibilização monetária [corte dos juros] nessa reunião”, informou o BC.

“O conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião do Copom sugere atividade econômica aquém do esperado no curto prazo. Houve reduções nas projeções para o PIB em 2016 e 2017 e interrupção no processo de recuperação dos componentes de expectativas de índices de confiança”, afirmou a autoridade monetária. “A economia segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na taxa de desemprego”, acrescentou.

Inflação Com o cenário de atividade em recessão, o BC informou que a “inflação recente mostrou-se mais favorável que o esperado, em parte em decorrência da reversão da alta de preços de alimentos, mas também com sinais de desinflação mais difundida”. (AG)

