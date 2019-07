Banco Central decide taxa básica de juros nesta semana

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) que acontecerá nestas terça (30) e quarta-feira (31), será definida a Selic, a taxa básica de juros. Atualmente, a taxa está em 6,5% ao ano, mas o mercado financeiro prevê cortes, em função de problemas na economia.

A redução da Selic costuma ocorrer para incentivar produção e consumo, já que há tendência de diminuição nos custos do crédito. A taxa deve sofrer redução de 0,25 ponto percentual. Os cortes devem seguir nas próximas reuniões que ocorrem nos meses de setembro, outubro e dezembro. Assim, 2019 deve ser encerrado com 5,5% ao ano.

O banco Central tem a taxa básica de juros como principal instrumento para alcançar a meta de inflação de 4,25%, definida para 2019 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O intervalo de tolerância fica entre 2,75% e 5,75%.

Selic

A taxa é cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Ela serve de referência para os outros juros da economia.

Copom

A cada 45 dias, o Copom se reúne em dois encontros seguidos. No primeiro, acontecem as apresentações técnicas sobre a economias brasileira e mundial. Já no segundo, são analisados os cenários e é feita a definição da Selic.

