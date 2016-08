Banco Central define novas regras para reduzir riscos de empréstimos

O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira (26) circular do BC (Banco Central) com novas regras que podem ajudar na recuperação do crédito no País. A partir de 2017, os bancos poderão aceitar novas aplicações financeiras para reduzir o risco de empréstimos. Com menor risco, as instituições financeiras poderão oferecer juros menores no futuro.

Atualmente, os bancos podem aceitar títulos, ações, avais e fianças e derivativos de crédito para reduzir o risco das operações. Com a circular, também poderão ser aceitos certificados de operações estruturadas, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio e títulos de crédito de instituição não financeira. Com essa medida, o risco para o banco diminui e o BC exigirá menos reserva de capital da instituição financeira para fazer a operação de crédito.

Nesta quinta-feira (25), o BC informou que o saldo de todas as operações de crédito concedido pelos bancos caiu 0,4% em julho e 3,2% no ano. No mês passado, o saldo ficou em R$ 3,115 trilhões. Com a queda ao longo deste ano, o chefe do Departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, disse que a projeção de crescimento do crédito de 1% em 2016 deve ser revisada para baixo. (ABr)

Comentários