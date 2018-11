Banco Central dos EUA mantém taxa de juros

O Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) manteve nesta quinta-feira (8) as taxas de juros na faixa de 2% a 2,25%. A decisão já era esperada pelo mercado. O último aumento ocorreu na reunião do Fed de setembro, quando as taxas estavam entre 1,75% e 2%. A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,5% no terceiro trimestre.