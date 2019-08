Banco Central leiloa dólares das reservas pela primeira vez desde 2009

O Banco Central (BC) começou a leiloar, nesta quarta-feira (21), dólares das reservas internacionais para segurar o câmbio. Esta é a primeira vez que a medida é tomada após dez anos. Foram cerca de 200 milhões de dólares em dinheiro vendidos durante a manhã.

A atuação do BC ocorre em um cenário de incertezas no exterior, devido à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, além da expectativa de que a economia mundial entre em recessão. A nova estratégia de intervenção no câmbio já havia sido anunciada no último dia 14. A intenção do Banco é vender até US$ 3,845 bilhões desta quarta até a quinta-feira da semana que vem (29).

Na operação de venda de dólares à vista, há uma efetiva movimentação física de dinheiro. Isso significa que o BC atuou de forma mais direta no mercado de câmbio, oferecendo dólares em espécie (dinheiro vivo) no chamado mercado à vista. Os dólares usados são de reservas internacionais, ou seja, uma espécie de poupança externa de emergência. Esse tipo de operação não é para compradores comuns, mas para os chamados dealers – grandes bancos e corretoras autorizados pelo BC.

Até o momento, o novo sistema parece ter surtido efeito no primeiro dia. No início desta tarde, o dólar comercial chegou a ser vendido por R$ 4,021, com queda de 0,76%.

