Banco Central prevê inflação acima do teto da meta do governo neste ano

O BC (Banco Central) estimou nesta terça-feira (27) que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) – a inflação oficial do País – deve ficar em 7,3% neste ano, acima do teto da meta do governo, de 6,5%. Em 2015, a inflação chegou a 10,67%, a maior taxa desde 2002.

Para 2017, entretanto, a autoridade monetária previu, no relatório de inflação do terceiro trimestre, divulgado nesta terça-feira, que o IPCA deverá ficar perto da meta central de 4,5%. No chamado cenário de referência, que pressupõe juros estáveis no atual patamar de 14,25% ao ano e câmbio em R$ 3,30 por dólar, o BC estimou que o IPCA somará 4,4% no ano que vem.

Já no cenário de mercado – que utiliza as projeções dos economistas dos bancos para os juros e câmbio neste ano e no próximo (embutindo queda dos juros) –, a expectativa do Banco Central para a inflação está em 4,9% para 2017.

Corte nos juros e PIB

A queda nas previsões de inflação do Banco Central, com uma proximidade maior em relação à meta central de 4,5% do ano que vem, é um indicativo de que a autoridade monetária pode estar mais próxima de inciar o processo de corte dos juros básicos da economia.

Neste momento, o BC já está olhando o cenário de 2017 para tomar essa decisão. O mercado financeiro acredita que os juros cairão ainda neste ano, mas ainda resta uma dúvida se o corte poderá acontecer já no próximo encontro do Copom (Comitê de Política Monetária), em meados de outubro, ou na última reunião deste ano, no fim de novembro.

O BC prevê ainda que o PIB (Produto Interno Bruto) deve encolher 3,3% em 2016 – mesma previsão feita em junho – e aumentar 1,3% no ano que vem. (AG)

