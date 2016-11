Banco Central reduz taxa de juros para 13,75% ao ano, no segundo corte seguido

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (30) a redução da taxa básica de juros (Selic) em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano.

É o segundo corte da taxa desde outubro de 2012. O primeiro ocorreu no dia 19 do mês passado, quando o Copom reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14% ao ano.

A redução de 0,25 ponto nesta quarta-feira era amplamente esperada pelo mercado. Dos 53 economistas consultados pela Bloomberg, 46 aguardavam um corte desta magnitude. Os outros sete projetavam um corte maior, de 0,50 ponto percentual.

A Selic a 13,75% na última reunião do Copom do ano também era estimada pelos economistas ouvidos pelo BC no Boletim Focus, divulgado na última segunda-feira (28).

Antes da eleição do republicano Donald Trump para a presidência dos EUA, no dia 8, a maior parte do mercado apostava em um corte de 0,50 ponto percentual, para 13,50% ao ano.

A visão mais otimista do mercado se devia ao arrefecimento do IPCA, o índice oficial de inflação, apesar de a ata da reunião do Copom de outubro ter indicado preocupação com a persistência da inflação de serviços. O BC também condiciona a redução gradual da Selic ao ajuste fiscal.

Desde a vitória de Trump, o dólar já subiu cerca de 7% ante o real, com a leitura do mercado de que a economia americana vai acelerar sob o governo do republicano, elevando a inflação e, consequentemente, os juros naquele país.

A valorização da moeda americana é um fator de pressão sobre a inflação no Brasil, o que pode comprometer o ciclo de queda da Selic – fator essencial para a retomada do crescimento econômico.

Comentários