Banco de Leite da Santa Casa precisa de doações

Com um estoque de 700 ml de leite materno, quando a quantidade ideal seria de cinco litros, o Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre está precisando de doações. A ajuda pode vir de qualquer mulher saudável que esteja amamentando e apresente excesso de leite, basta se cadastrar no Banco e apresentar os exames do pré-natal. Após o cadastro, o leite pode ser retirado no local ou em casa, seguindo orientações recebidas.

O leite é destinado aos bebês internados na UTI neonatal e um ml já é suficiente para cada horário de alimentação de um prematuro. Ao doar, a lactante ajuda os bebês que não podem ser alimentados pelas próprias mães por elas não produzirem leite ou não terem a quantidade suficiente. Além disso, não há o menor risco de faltar leite à doadora, pois, quanto mais estímulo houver, maior é a produção.

O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre fica localizado na Rua Prof. Annes Dias, 135, no Bairro Centro. O horário de funcionamento é das 7h às 12h e das 13h às 18h30min, inclusive aos sábados, domingo e feriados. Mais informações em: https://www.santacasa.org.br/pt/servicos/detalhe/banco-de-leite-humano/71 ou pelo telefone (51) 3214-8284.

