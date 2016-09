Banco de sangue agora perguntará se doador teve zika ou chikungunya: quem teve uma das doenças não poderá doar por 30 dias

Doadores de sangue passarão, a partir de agora, por triagem clínica para zika e chikungunya. Com isso, os bancos de sangue deverão perguntar se o doador teve sintomas ou diagnóstico anterior de uma das doenças. Em caso de resposta positiva, não será possível doar sangue por 30 dias. A orientação foi feita por nota técnica assinada em conjunto pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pelo Ministério da Saúde.

A recomendação se baseia no fato de que existem evidências de que o vírus da zika pode ser transmitido por transfusão de sangue, apesar de a principal forma de transmissão ser a picada do mosquito infectado. (AG)

