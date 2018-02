Banco de Sangue necessita de doações

Feriados prolongados são ótimos para descansar e se divertir, mas são momentos de baixa no número de doadores de sangue no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Por este motivo, o Banco de Sangue do HCPA pede a colaboração de todos aqueles que podem doar, especialmente quem tem tipo sanguíneo A ou AB. O Banco de Sangue do Clínicas fica na Rua São Manoel, 543 – segundo andar.

Deixe seu comentário: