Banco DLL e Jan se unem para fornecer soluções em crédito ao produtor

O Banco DLL e a Jan Implementos Agrícolas iniciam na Expodireto Cotrijal contrato de cooperação no fornecimento de soluções de financeiras para a aquisição de produtos da fabricante de maquinário com sede em Não-Me-Toque. Com a parceria, o banco DLL passa a ser o principal provedor de linhas de financiamento aos clientes da Jan, empresa gaúcha com mais de 55 anos de atuação no mercado. O anúncio da parceria será feito na noite desta segunda-feira (5/3), a partir das 18h30min, durante coquetel de confraternização na sede da Associação dos Funcionários Jan.

O Jan Finance vai possibilitar a oferta de crédito por meio de todas as linhas do governo federal (Finame/Bndes) e modalidades de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Poderão ser contratadas para a aquisição de todos os modelos de equipamentos fabricados pela Jan, com destaque para os pulverizadores autopropelidos, distribuidores de insumos, transportadores e implementos em geral.

A parceria entre banco DLL e Jan resultará em grandes benefícios aos clientes da fabricante de Não-Me-Toque. Segundo Eduardo Luís Thomé, gerente comercial do DLL, a nova forma de atendimento trará mais facilidades ao produtor, que receberá um serviço customizado por parte das revendas, com suporte dos coordenadores comerciais do banco, e terá um processo de financiamento mais rápido. O Jan Finance também terá um portal exclusivo de negócios e aplicativo, onde gestores da fábrica e revendedores da marca poderão acompanhar em tempo real o andamento das operações de crédito e, assim, tomar decisões mais rápidas.

Desde 2011, a JAN opera com o DLL de forma indireta. “Agora, a JAN tem um contrato direto com o DLL, com um portal próprio que dará mais agilidade aos concessionários e ao fabricante”, afirma Thomé.

