Banco DLL registra aumento de vendas na Expodireto

A projeção de avanço do PIB brasileiro e de retomada da movimentação econômica pós-crise motivaram os negócios do Banco DLL na Expodireto Cotrijal 2018. A feira, que começou com comercialização tímida, fechou esta sexta-feira (9/3) com resultado acima do esperado. Levantamento preliminar dos pedidos de crédito realizado pela instituição financeira junto a 10 fabricantes parceiros presentes na exposição indica movimentação de R$ 35,39 milhões para financiamento de máquinas e implementos agrícolas. O valor das propostas é 138% maior em relação ao registrado na feira de 2017.

Segundo o superintendente Comercial do DLL, José Campos, além de simbolizar a volta do otimismo ao campo, o desempenho da Expodireto reflete o crescimento da confiança dos produtores no banco de fábrica. “Cada vez mais, os agricultores brasileiros estão constatando que os financiamentos direto com o banco de fábrica são a solução mais rápida, econômica e prática. Nosso objetivo é trazer cada vez mais conveniência e eficiência para toda a cadeia produtiva. Queremos facilitar a vida do produtor. Além disso, conhecemos os produtos e as necessidades de cada fabricante”, avalia.

A maior parte dos pedidos de crédito refere-se a pulverizadores e equipamentos de irrigação, o que, segundo o Banco DLL, sinaliza para uma maior preocupação do agricultor brasileiro com a produtividade, segurança e competitividade das lavouras. A linha mais acessada foi o Moderfrota.

Deixe seu comentário: