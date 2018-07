Banco do Brasil disponibiliza 12,6 bilhões de reais para a safra 2018/19 no RS

O Banco do Brasil vai destinar 103 bilhões de reais de recursos para a safra 2018/19. Desse total, 11,5 bilhões de reais serão destinados para as empresas da cadeia do agronegócio e 91,5 bilhões de reais em crédito rural aos produtores e cooperativas, dos quais 72,8 bilhões de reais são para operações de custeio e comercialização e R$ 18,7 bilhões para créditos de investimento agropecuário.

No Rio Grande do Sul, o Banco do Brasil vai destinar 12,6 bilhões de reais de recursos para a safra 2018/19. Desse total, 7,7 bilhões de reais serão destinados à Agricultura Empresarial, 2,1 bilhões de reais aos médios produtores e 2,8 bilhões de reais em crédito rural à agricultura familiar. Deste montante, 10,8 bilhões de reais serão direcionados para operações de custeio e comercialização e 1,8 bilhão de reais para créditos de investimento agropecuário.

Veja o desembolso realizado na Safra 2017/2018 no RS (somente varejo):

Desembolso Varejo Safra 2017/2018 no RS Total R$ 8,8 bilhões Finalidade Agricultura Familiar Médios produtores e Agricultura Empresarial Custeio e Comercialização R$ 1,7 bilhão R$ 5,6 bilhões Investimento R$ 700 milhões R$ 800 milhões Total R$ 2,4 bilhões R$ 6,4 bilhões

