Banco do Brasil disponibiliza R$ 103 bilhões para a safra 2019/2020

O Banco do Brasil destinará R$ 103 bilhões para a safra 2019/2020. Destes serão R$ 91,5 bilhões para o crédito rural e R$ 11,5 bilhões para o crédito agroindustrial. Na visão por segmento, o Banco disponibilizará cerca de R$ 14 bilhões para a agricultura familiar e R$ 77,40 bilhões para os demais produtores. O valor é 20% superior ao realizado na safra anterior.

Para o Rio Grande do Sul foram disponibilizados R$ 13,6 bilhões para contratação de operações de custeio, comercialização, industrialização e custeio na safra 2019/2020.

Destaques para a Safra 2019/2020

Além das soluções tradicionais do crédito rural, as empresas do agronegócio poderão contar com o apoio do banco para emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA e Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA para captar recursos com taxas atrativas e adequar o perfil de suas dívidas ao seu fluxo de caixa.

O banco disponibilizará ainda, em toda a sua rede de agências, a oferta de opções para proteção de preços das principais commodities agropecuárias, proporcionando maior previsibilidade e planejamento aos produtores na comercialização de seus produtos.

Seguro Rural – além dos seguros agrícola e faturamento para as áreas financiadas, áreas não financiadas ou financiadas com CPR poderão ser contratadas online. A novidade permite a precificação e a contratação instantâneas para clientes específicos e parcelar o pagamento do seguro em até 7 vezes sem juros.

O banco também disponibilizará o BB Seguro Pecuário Faturamento, garantindo aos Agropecuaristas o pagamento de indenização quando o faturamento obtido com a venda do rebanho segurado for inferior ao faturamento garantido (valor segurado) constante da apólice.

Já para os produtores de arroz irrigado do Rio Grande do Sul, será disponibilizado um novo tipo de seguro. Trata-se do BB Seguro Agrícola Personalizado, que garante melhores condições para a comercialização do produto e maior proteção para sua atividade.

O Pronaf Custeio, solução 100% digital disponibilizada para produtores rurais no âmbito da agricultura familiar que, por meio do App BB, poderão renovar suas operações de custeio a qualquer momento, com agilidade e comodidade, sem que seja necessário se dirigir a uma agência.

Atendimento ao Produtor Rural

Para atendimento diferenciado aos clientes produtores rurais, o BB dispõe de mais 600 gerentes especialistas, treinados e capacitados para oferecer, além das melhores soluções de crédito agropecuário, auxílio e consultoria nas atividades financeiras e um conjunto completo de produtos e serviços.

O Banco possui ainda uma rede de 250 profissionais agrônomos, veterinários e zootecnistas, que atuam nas principais regiões produtivas do Brasil, prestando consultoria em agronegócios, seguros agrícolas, mercados futuros e opções e análise de projetos.

O BB irá expandir e aprimorar a especialização do atendimento ao produtor rural, inclusive com a criação de mais de 100 espaços personalizados para fortalecer parcerias e intensificar a realização de negócios, reforçando seu protagonismo como o banco que mais investe e apoia o agronegócio brasileiro.

NÚMEROS DA SAFRA 2018/2019

Na safra 2018/2019, o Banco do Brasil desembolsou R$ 86 bilhões em crédito para a cadeia do agronegócio. No Rio Grande do Sul, foram aplicados R$ 11,3 bilhões em crédito para o agronegócio gaúcho. Agricultura Familiar contou com R$ 2,4 bilhões em operações de Pronaf; os Médios Produtores contaram com R$ 1,5 bilhão em operações de Pronamp e os Demais Produtores e Cooperativas representaram R$ 7,4 bilhões.

