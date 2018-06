O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, assinou nesta quarta-feira (20), na capital paulista, um acordo para aquisição de energia elétrica no mercado livre, ou seja, diretamente da operadora. O contrato na modalidade varejista foi firmado com o Grupo EDP, empresa portuguesa, vencedora da licitação ocorrida em abril deste ano.

Deixe seu comentário: