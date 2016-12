Banco do Brasil inaugura novas unidades digitais em Caxias do Sul (RS)

O Banco do Brasil inaugurou nesta quinta-feira, 29, duas unidades digitais em Caxias do Sul (RS). Os novos escritórios beneficiarão mais de 16 mil clientes pessoas físicas e cerca de 2,2 mil micro e pequenas empresas.

O Escritório Exclusivo Digital, voltado para pessoas físicas com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, e o Escritório de Negócios MPE, para empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão, são as primeiras dependências digitais para estes segmentos no município. A cidade já conta com uma agência Estilo Digital, voltada para clientes com renda a partir de R$ 8 mil. No Rio Grande do Sul, o BB oferece o mesmo modelo de atendimento com escritórios similares em Porto Alegre, que também possui uma Agência Empresa para clientes MPE com Faturamento Bruto Anual superior a R$ 1 milhão.

As novas unidades fazem parte da estratégia de expansão do modelo de atendimento digital do BB. O objetivo da instituição é oferecer facilidade de acesso dos clientes ao gerente de relacionamento, por meio por meio de ferramentas digitais, como chats, vídeo chamadas, e por aplicativo exclusivo para mensagens instantâneas. As agências digitais também contam com horário de atendimento ampliado, assessoria financeira de especialistas, que podem ser acionados a partir de qualquer local.

Em novembro, o Banco do Brasil anunciou uma reorganização institucional com previsão para abertura de 255 unidades de atendimento digital, entre escritórios e agências digitais até dezembro de 2017. A expansão permitirá ao banco atingir 500 pontos neste modelo.

Na comparação com o modelo tradicional, os clientes do atendimento digital mostram-se mais satisfeitos e consomem até 40% mais produtos e serviços bancários. O novo modelo também é mais eficiente. Um gerente de contas consegue gerenciar um número 35% maior de carteiras de clientes, se comparado ao atendimento nas agências físicas.

No BB, as transações bancárias realizadas em canais de atendimento físicos estão em forte redução. O aplicativo do Banco para celular já conta com 9,4 milhões de clientes que realizam cerca de 1 bilhão de transações bancárias por mês, ou 40% do total. Outros 27% são realizadas pela internet. A expectativa do BB é que o número de clientes que utilizam o aplicativo para celular chegue a 15 milhões até dezembro do próximo ano.

No mês passado, o Banco do Brasil também lançou a sua conta totalmente digital, o BB Conta Fácil, com previsão de abertura de 1,8 milhão de contas até o fim de 2017.

Comentários