Banco do Brasil lança Cartão Ourocard temático

O Banco do Brasil, ao celebrar seus 100 anos de atividades, lança um produto diferenciado na Expointer, o Cartão Ourocard Elo Temático que carrega um dos ícones do tradicionalismo gaúcho, o Laçador, monumento símbolo de Porto Alegre criado pelo artista pelotense Antônio Caringi, inspirado na figura do folclorista Paixão Côrtes. Com 89 anos, o folclorista estará presente no lançamento do cartão, na segunda-feira, às 12h30, no estande do Banco, na Feira.

