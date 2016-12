Banco do Brasil prevê gastar R$ 1,4 bilhão com plano de aposentadorias

O Banco do Brasil estima que as despesas não recorrentes com o pagamento de incentivos do Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada devem somar R$ 1,4 bilhão em 2016, informou em comunicado divulgado nesta segunda-feira (12).

De acordo com o banco, 9.409 funcionários aderiram ao plano, encerrado em 9 de dezembro, o que resultará em uma redução nos gastos de pessoal da ordem de R$ 2,3 bilhões em 2017. No final de novembro, o Conselho de Administração do Banco do Brasil aprovou um conjunto de medidas de reorganização institucional, que será implementado ao longo do próximo ano, que prevê o fechamento de agências e um plano de extraordinário de aposentadoria incentivada.

Após a reorganização da rede de atendimento, 379 agências serão transformadas em postos de atendimento e 402 serão desativadas, disse o banco, acrescentando que as mudanças não vão comprometer a presença da instituição nos municípios em que atua.

“A economia anual com despesas administrativas, exceto pessoal, é estimada em R$ 750 milhões, sendo R$ 450 milhões decorrentes da nova estrutura organizacional e R$ 300 milhões da redução de gastos com transporte de valores, segurança, locação e condomínios, manutenção de imóveis, entre outras”, disse o banco.

Aposentadoria incentivada

Na ocasião, também foi aprovado um plano de aposentadoria incentivada, com período de adesão voluntária até 9 de dezembro, que tem como público alvo 18 mil funcionários que já reúnem as condições para se aposentar. Para incentivar a adesão, o banco vai oferecer valor correspondente a 12 salários, além de indenização por tempo de serviço, que varia de 1 a 3 salários, dependendo do tempo de empresa. (AG)

