Bancos fecham na sexta-feira e sÃ³ retomam o atendimento ao pÃºblico no dia 2 de janeiro

As agências bancárias de todo o País estarão abertas para atendimento ao público até esta quinta-feira (29). Na sexta-feira (30), os bancos fecharão para o recesso de Ano-Novo e só retomarão o atendimento ao público na segunda-feira (02), primeiro dia útil de 2017.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) ressalta que contas e carnês com vencimento na data em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado bancário sem cobrança de multas por atraso.

Comentários