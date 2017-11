Bancos pagarão R$ 10 bilhões por perdas de planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990

A partir daí, conforme as contas iam “aniversariando”, eram corrigidas pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor), sendo os valores superiores a 50 mil cruzados novos repassados ao BC. Quem tinha conta com aniversário na segunda quinzena, no entanto, foi prejudicado, já que o reajuste aplicado pelo BC tinha como base a BTNF, com taxa inferior ao IPC, usado até então.

Os planos Collor I e II direcionaram a política econômica durante os dois anos de governo do ex-presidente Fernando Collor, marcados na história principalmente pelo confisco da caderneta de poupança – a mais drástica entre as tentativas de combate aos altos índices de inflação que vigoravam à época no País.

Entre dezembro de 1989 e março de 1990, a inflação saiu de uma taxa em torno de 50% ao mês para a faixa de aproximadamente 100% ao mês, de acordo com o professor da faculdade de Economia da USP, Heron do Carmo. Quando Collor assumiu, em março de 1990, o governo anunciou um pacote de medidas para atacar o problema em três frentes: reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, controlar o déficit público e desindexar a economia.