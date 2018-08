Bancos parcelam dívida do cartão de crédito sem autorização do cliente

Um alerta para quem tem dívida no cartão de crédito: o banco não pode impor um financiamento sem consultar o consumidor. Ninguém gosta de ter dívidas. Com a agente escolar Carla Gonçalves Gomes não seria diferente. Mas ela atrasou o pagamento do cartão de crédito por alguns dias e quando foi acertar as contas ouviu a seguinte mensagem: “Entrou no parcelamento automático, a senhora não pagou na data, então o banco automaticamente parcelou”, conta Carla. E em 24 vezes.

“Um parcelamento para se perder de vista. Eu nunca, jamais pedi esse parcelamento”, diz Carla. O parcelamento é uma consequência de uma determinação divulgada em 2017 pelo BC (Banco Central). Se o cliente não faz o pagamento integral da fatura, a instituição financeira tem que oferecer a esse consumidor uma linha de crédito mais vantajosa, ou seja, com taxas de juros menores.

É preciso ficar atento

É que os juros do cartão de crédito são altíssimos e ter acesso a uma taxa mais barata, que não aumente tanto a dívida, isso é muito bom. Mas é preciso ficar atento; essa oferta, por mais vantajosa que seja, não pode ser imposta ao cliente. O advogado Arthur Rollo, especialista em Direito do Consumidor, afirma que o banco precisa entrar em contato com a pessoa endividada para, juntos, decidirem se haverá um pagamento único ou parcelado, em quantas vezes e qual a melhor taxa.

Liberdade de escolha

“Um dos direitos mais importantes do consumidor é sua liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha só vai acontecer diante de uma informação completa. O que significa que o consumidor não é obrigado a aceitar aquele prato feito imposto pelo banco”. O cliente pode escolher se fica ou se leva a dívida para outro banco que ofereça taxas ainda melhores, usando a portabilidade.

É interesse dos dois lados saldar a dívida

Os bancos e as administradoras de cartões se defendem. Negam a imposição de qualquer forma de pagamento, e dizem que é interesse dos dois lados saldar a dívida. “O cliente tem sempre que procurar um caminho para resolver suas dívidas antes que ela cresça o máximo possível, faz parte de um processo saudável de gestão de planejamento financeiro, e os bancos, necessariamente, vão procurá-lo também para poder encontrar mecanismos de torná-lo adimplente novamente”, explica Ricardo de Barros Vieira, diretor-executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços.

Prática considerada abusiva

Em nota, o Procon de São Paulo afirma considerar as regras complexas. Reforça que “impor o parcelamento é prática considerada abusiva, por ferir o direito básico do consumidor de liberdade nas contratações”, e que já está averiguando queixas de consumidores contra 17 instituições financeiras.

