Bancos patrocinam o jantar em que o juiz Sérgio Moro receberá homenagem em Nova York

Só apareceram até agora sete patrocinadores para as mesas principais do jantar em que a Brazilian-American Chamber of Commerce homenageará o juiz Sérgio Moro e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg como personalidades do ano, em maio. Entre os confirmados estão Bradesco, Itaú BBA e Santander.

No camarote – No ano passado, quando o prefeito João Doria (PSDB) e o ex-embaixador americano Thomas Shannon foram escolhidos, as mesas principais atraíram 15 patrocinadores. Cada uma com dez lugares, elas garantem acesso privilegiado aos homenageados na festa e custam 26 mil dólares.

Pessoa do ano

O juiz Sérgio Moro foi eleito no dia 7 deste mês a Pessoa do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Em seu comunicado oficial, divulgado semanas depois da condenação do ex-presidente Lula, a entidade destacou a atuação de Moro no caso do mensalão e sua liderança na Operação Lava-Jato, lembrando que há dois anos ele fora

escolhido uma das personalidades de 2016 pela revista Time e ainda esteve na lista da Fortune de grandes líderes mundiais.

Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e dono de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos que esteve em São Paulo, visitando o prefeito tucano João Doria, foi o americano anunciado pela Câmara de Comércio como seu homem do ano.

Doria, aliás, venceu o mesmo prêmio no ano passado. Em anos anteriores, Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton também foram agraciados com o mesmo prêmio.

Há 48 anos, um brasileiro e um americano são escolhidos para o prêmio entregue em um jantar no Museu de História Natural em Manhattan. A cerimônia deste ano, financiada com a venda de mesas a patrocinadores, está marcada para meados de maio.

