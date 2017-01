Bancos prometem que vÃ£o reduzir taxas de juros

Momentos após o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) anunciar a redução da taxa básica de juro (Selic) para 13% ao ano, bancos já começaram a informar que estão indo pelo mesmo caminho.

Em nota, o Banco do Brasil anunciou que os juros em várias linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas diminuíram. “As reduções ocorreram na maior parte das linhas, sendo que em cinco delas o ajuste foi maior do que o impacto da redução da Selic, de acordo com a estratégia comercial do BB”, diz um trecho da nota. Segundo o BB, a maior redução, de 4 pontos percentuais, será no rotativo do cartão de crédito, já antecipando parte dos efeitos das medidas que serão implementadas em abril. No cheque especial, a redução foi de 0,09 ponto percentual ao mês.

O Bradesco também comunicou a redução das taxas de juros de suas principais linhas de crédito. De acordo com a instituição, as novas taxas de juros valem a partir da próxima segunda-feira. Todo o portfólio de cartões de crédito do banco, tanto para pessoa física quanto jurídica, terá redução das taxas de juros do rotativo em 6 pontos base.

Já a Caixa Econômica Federal ressaltou que possui taxas bastante competitivas em todas as suas linhas de crédito, “entre as melhores do mercado”. Segundo a instituição, a taxa Selic é um dos parâmetros que norteiam as instituições financeiras na definição dos preços dos seus produtos de crédito; porém, outros fatores são considerados nas análises e cálculos de composição do preço, o qual deve garantir a sustentabilidade do banco. “Diante da redução da taxa Selic, a Caixa irá monitorar as carteiras para possíveis ajustes de preço”, comentou. (AG)

