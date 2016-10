Bancos propõem reajuste salarial de 8% mais abono de R$ 3.500 para os bancários em greve; categoria realiza assembleia hoje

A Fenaban (Federação Nacional do Bancos) informou nesta quinta-feira (06) que ofereceu aos bancários em greve há um mês reajuste salarial de 8% em 2016 e abono de R$ 3.500. A proposta também inclui aumento de 10% no vale refeição e no auxílio-creche-babá e de 15% no vale alimentação. Os bancos também se comprometeram a garantir aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas.

A reunião entre os bancos e os trabalhadores ocorreu na véspera. De acordo com a federação, os bancários farão assembleia nesta quinta-feira, às 17h, para decidir se aprovam a proposta e encerram a greve em todo o País. A Fenaban também garantiu que não haverá compensação dos 30 dias parados durante a paralisação.

Os bancários pedem a reposição da inflação do período mais 5% de aumento real (totalizando 14,78% de reajuste), valorização do piso salarial – no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24 em junho) – e PLR de três salários mais R$ 8.317,90.

Antes do início da greve, no dia 29 de agosto, os bancos propuseram reajuste de 6,5%. Duas novas propostas foram apresentadas depois do início da paralisação, nos dias 9 e 28 de setembro. Todas foram rejeitadas pelos bancários.

A greve dos bancários completou 31 dias nesta quinta. Essa é a maior paralisação da categoria desde 2004, segundo a Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro). Até o dia anterior, a paralisação havia fechado 13.104 agências e 44 centros administrativos, o que representa 55% do total de agências de todo o Brasil. (AG)

Comentários