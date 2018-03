O Nubank abriu um processo no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) contra o Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil, por abuso de posição dominante e prejuízo à livre concorrência. Segundo a operadora de cartões de crédito, os cinco maiores bancos brasileiros dificultam a atividade de novas empresas no segmento em que ela atua.

