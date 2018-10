Banda formada por médicas realiza evento beneficente em Porto Alegre

Na próxima segunda-feira (05), acontece a segunda edição do Pink Show, no Royal Black Pub, em Porto Alegre. O projeto é idealizado por médicas que defendem a causa da luta contra o câncer de mama.

A banda é formada pela mastologista Michela Fauth Marczyk, a psiquiatra Lorena Caleffi, a fisioterapeuta Alessandra Tessaro e a oncologista Alessandra Morelle. Todas fazem parte da equipe multiprofissional do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento.

Além da apresentação da Pink Show, vários artistas do universo médico marcam presença, como a First Aid Medical Band, o médico, cantor e compositor Edu Berdí e o psiquiatra Fábio Corsetti. Os artistas convidados são Rochelle Fernanda, Fabiano La Falce e ainda a participação especial das pacientes Maynara Orlandi e Cristiane Scomazzon.

Serviço:

O que: Apresentação da Pink Show no Royal Black Pub

Quando: segunda-feira, 5 de novembro

Onde: Royal Black Pub – Dado Bier Bourbon Country – Av. Túlio de Rose, 80

Horário: Abertura do Pub 19h30min – show 20h30min

Ingressos: antecipados 30,00 – na hora 40,00.

