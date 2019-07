Banda Municipal da cidade realizará nova edição de Concertos Didáticos

Uma nova edição dos Concertos Didáticos será realizada pela Banda Municipal de Porto Alegre, nesta terça-feira (30). O evento acontecerá no Teatro Renascença, localizado na avenida Erico Verissimo, 307, no bairro Menino Deus. A apresentação terá dois horários: 10h e 15h. Cada espetáculo tem duração em média de 50 minutos e a entrada é gratuita.

Durante o programa As crianças e Música Instrumental, serão apresentadas canções como: Piratas do Caribe, Sítio do Pica Pau Amarelo, A Pantera Cor de Rosa, Guerra nas Estrelas, e claro, outras surpresas. O espetáculo é caracterizado pela atuação do maestro, que vai explicando instrumentos e elementos musicais, conforme as músicas vão sendo tocadas.

Os interessados podem entrar em contato com a Banda Municipal pelo telefone (51) 3289 8298 ou com o Teatro Renascença pelo (51) 3289-6067. Além disso, as escolas podem agendar um horário para os alunos, pelos e-mails breno@smc.prefpoa.com.br ou alibio@smc.prefpoa.com.br, basta informar o número de estudantes e o turno desejado. O transporte fica por conta da instituição de ensino.

