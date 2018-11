Bandeira branca

O governador eleito Eduardo Leite lembra frase de Benjamin Franklin: não há guerra boa nem paz ruim. Segunda-feira à tarde, irá à sede do diretório estadual do MDB para conversar sobre o que os anfitriões conhecem bem: a difícil situação financeira que enfrentará e os possíveis apoios.

Bate pronto

O depoimento do ex-presidente Lula na Justiça Federal, ontem, comprova: está afiado.

Caíram na armadilha

O governo cubano anunciou sua retirada do Programa Mais Médicos, como o presidente eleito Jair Bolsonaro esperava. Bastou que criticasse, e com razão, a exploração a que são submetidos os profissionais que vêm da ilha caribenha.

Podem ficar

Para completar, Bolsonaro oferece asilo aos médicos que não quiserem voltar para Cuba. Se surgirem interessados, haverá grande repercussão, repetindo o que já ocorreu.

Em agosto de 1963, durante os Jogos Mundiais Universitários realizados em Porto Alegre, com a participação de atletas de 33 países, o atleta Perez Ondarse, jogador de basquete, abandonou a delegação. Reapareceu em São Paulo, onde pediu asilo. O fato foi descoberto e noticiado em primeira mão pelo jornalista Joseph Zukauskas, da Folha da Tarde.

Em 2007, o jogador de handebol Rafael Capote e o treinador de ginástica Lázaro Lamelas Ramírez desertaram da delegação cubana que participava dos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro, e pediram asilo político.

Sobrevivente

A nomeação de Joaquim Levy para comandar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de certa forma isenta a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele era ministro da Fazenda quando ocorreram as pedaladas que levaram ao impeachment. Antes, tinha participado do governo Fernando Henrique Cardoso e colaborado na campanha de Aécio Neves. Também participou do governo Lula.

Recomeço

Os diretórios estaduais do MDB têm prazo até o final de junho para realização de novas eleições. A tendência de muitos é antecipar para março, incluindo o Rio Grande do Sul. O argumento procede: depois de uma derrota eleitoral, o partido deve se renovar.

Como sempre

O presidente nacional Carlos Lupi começa adotando a conhecida fórmula: anuncia que o PDT fará oposição ao governo federal. Depois, virão as tentações com as abóboras se acomodando.

Para andar nos trilhos

Comissão do Congresso Nacional aprovou ontem medida provisória que cria fundo para investimentos em ferrovias. Trata-se de uma manifestação de intenção, nada mais. O governo federal não tem dinheiro nem competência para começar e terminar uma rede do porte que o país precisa. É tarefa para ser repassada à iniciativa privada, se alguns parlamentares não criarem obstáculos, dizendo que representaria a entrega do patrimônio público…

Descarrilou

O Rio Grande do Sul teve uma das maiores redes de trens do país, por iniciativa do governador Borges de Medeiros. Criada em 1920, a Viação Férrea do Rio Grande do Sul tornou-se modelo para os demais estados. Extinta em 1959, após encampação pela Rede Ferroviária Federal, entrou em decadência. Centenas de locomotivas e vagões ainda são vistos, enferrujando em depósitos de estações.

Adiado

Sabendo que não tinha votos para aprovar o aumento do IPTU, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, retirou ontem o pedido de urgência para votação na Câmara Municipal. O projeto voltará à pauta em 2019. Por lei, qualquer elevação no valor só poderá entrar em vigor no ano seguinte à de eventual aprovação, que será o da eleição. Ficará muito difícil para os vereadores, que buscarão novo mandato, manifestarem-se a favor.

Carrossel gira

Terminada uma eleição começa outra, diz um antigo ditado. PT e PC do B já se reuniram duas vezes para conversar sobre a sucessão em Porto Alegre. O roteiro indica Manuela D’Ávila para prefeita e um líder petista moderado como vice.

Rotineiros

Nas sedes de partidos que venceram as eleições, aumenta o número de filiados que têm o apelido de chaleiras. Em busca de cargos, esquentam e fazem pressão.

