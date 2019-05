Conta de luz ficará mais cara no mês de junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a resolução que altera os valores das bandeiras da tarifa de energia a partir de junho. A decisão foi tomada nesta terça-feira (21).

De acordo com a Aneel, a bandeira amarela passa a ter custo extra R$ 1,50, ao invés de R$ 1, a cada 100 KWh/h consumido. A bandeira vermelha, no patamar 1, será R$ 4, anteriormente era R$ 3, e no patamar 2, R$ 6, em vez de R$ 5.

O motivo para as alterações é o déficit de chuvas do ano passado. No fim deste mês será divulgada a bandeira das contas de julho.

