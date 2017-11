Bandido condenado por assaltar uma agência dos Correios é preso em Viamão

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (20), em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um homem de 36 anos condenado por assaltar uma agência dos Correios no município.

“Além do fato que ensejou a expedição da ordem de prisão cumprida, o criminoso possui extensa folha de antecedentes, contando acusações por tentativa de homicídio contra policial militar, roubos a residências com lesões, roubos a pedestres, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes”, disse o delegado Arthur Raldi. A polícia não divulgou o nome do bandido.

