Bandido morre durante ataque a banco com explosivos em Terra de Areia

Um criminoso morreu em um ataque com explosivos a uma agência do Banrisul em Terra de Areia, no Litoral Norte gaúcho, na madrugada desta quarta-feira (19).

Durante a explosão, o criminoso estava na frente da instituição financeira e acabou sendo atingido por estilhaços. Os outros criminosos fugiram, segundo a Brigada Militar, que faz buscas na região.

Uma agência do Bradesco no município também foi atacada pelo bando. Não foi informado se os bandidos conseguiram levar dinheiro dos bancos.

