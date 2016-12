Criminosos assaltaram uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta segunda-feira (12), na Avenida Assis Brasil, no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre. Os bandidos utilizaram um maçarico e danificaram um caixa-eletrônico do banco. Quando a Brigada Militar chegou ao local, encontrou uma grande quantidade de fumaça. Os assaltantes fugiram. Não foi divulgado se alguma quantia foi levada pelo grupo.

